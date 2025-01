Wie Blick bereits vermutet hat: Michelle Gisin beendet ihre Slalom-Karriere im Weltcup. Dies gibt die Ski-Allrounderin via Swiss-Ski am Dienstagnachmittag auf Instagram bekannt.

Michelle Gisin wird in Zukunft nicht mehr im Stangenwald zu sehen sein. Foto: Sven Thomann

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach 103 Rennen, 45 Top-10-Platzierungen, neun Podestplätzen und einem Weltcup-Sieg ist Schluss. Michelle Gisin (31) wird am Dienstagabend in Flachau (ab 17.45 Uhr live auf Blick) ihr letztes Slalom-Rennen im Weltcup fahren. «Es ist Zeit, die Energie auf die übrigen drei Disziplinen zu bündeln», sagt die Engelbergerin in ihrer Video-Botschaft.

Als ich vor über 12 Jahren erstmals in einen Slalom startete, konnte ich mir nicht erträumen, was alles vor mir liegt», sagt Gisin weiter. Ihr erstes Zick-Zack-Rennen bestritt sie am 29. Dezember 2012 in Semmering als 19-Jährige. In dieser Saison kamen in Levi, Gurgl, Killington und Kranjska Gora die letzten vier dazu. Besser als 19. wurde Gisin dabei nie, was sie nun zum Umdenken bewegte.

«Im Slalom bin ich definitiv nicht ready», gab sie zuletzt zu, was Vermutungen über einen Rückzug aus dem Slalom-Team aufs Tapet brachte. Dieser kommt nun sehr abrupt. In der letzten Saison war Gisin noch die viertbeste Slalom-Fahrerin der Welt. Erst beim letzten Wettkampf ist sie aus den Top10 der letzten 12 Monate gefallen, die mit den besten Startnummern fahren dürfen.