Nach den Männern letzte Woche in Madonna di Campiglio (It) sind nun die Frauen mit einem Nachtspektakel an der Reihe. Der 1. Lauf des Slaloms in Flachau (Ö) beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 20.45 Uhr.