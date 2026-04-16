Die Zeit von Peter Zeidler bei Lausanne-Sport ist nach weniger als einer Saison schon zu Ende: Die Waadtländer trennen sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Trainer.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Trainer-Knall in der Super League: Wie Lausanne-Sport am Donnerstag mitteilt, wird Trainer Peter Zeidler (63) mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Schritt erfolge «angesichts der ungenügenden Ergebnisse in der Rückrunde und des fehlenden Fortschritts im Team», wie die Vereinsführung schreibt. Zeidler, der in der Schweiz schon in Sion und St. Gallen an der Seitenlinie gestanden hat, ist erst im vergangenen Sommer als Nachfolger von Ludovic Magnin an den Lac Léman gestossen.

Bis zum Saisonende werden der bisherige Assistenz-Coach Markus Neumayr (40) und Migjen Basha (39), bislang Talent-Manager bei Lausanne, interimsmässig die Geschicke der ersten Mannschaft übernehmen. Die letzten fünf Spiele haben für den aktuell Neuntklassierten der Super League Kehraus-Charakter: Die europäischen Plätze sind in der Relegation Group nicht mehr zu erreichen und auch mit dem Abstieg hat man nichts mehr zu tun.

Lausanne hat die Championship Group nach einer mässigen Saison im Gegensatz zur letzten Spielzeit deutlich verpasst. Gerade in den vergangenen Wochen wussten die Waadtländer selten zu überzeugen: Aus den letzten 13 Spiele resultierten nur drei Siege gegen die Kellerkinder FCZ, GC und Winterthur. Auch der Cup endete mit einer Achtelfinal-Niederlage gegen Challenge-Ligist Yverdon eher enttäuschend.

Retten konnten Zeidler auch die guten Auftritte im Europacup nicht: Unter seiner Ägide qualifizierte sich Lausanne unter anderem dank Siegen gegen Besiktas Istanbul und Fiorentina für die K.o.-Phase der Conference League.