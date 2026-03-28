Volley Amriswil gewinnt den Cupfinal gegen Näfels 3:1 und feiert den dritten Titel in Folge. Es ist der insgesamt zehnte Cupsieg in der Vereinsgeschichte.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Volley Amriswil verteidigt den Cup-Titel erneut und ist zum dritten Mal in Folge Cupsieger. Die Thurgauer setzen sich im Final gegen Näfels mit 3:1 (25:17, 21:25, 25:18, 25:20) durch.

Der amtierende Meister gewinnt damit seinen zehnten Cup-Titel. Besonders spektakulär verlief der vierte Satz: Nach einem 10:16-Rückstand kämpft sich Amriswil zurück, gleicht zum 18:18 aus und entscheidet die Partie mit dem ersten Matchball.

Näfels verpasst den ersten Cupsieg seit 2016, erhält aber schon bald die Chance zur Revanche: Ab dem nächsten Samstag treffen die beiden Teams im Playoff-Final um die Meisterschaft erneut aufeinander.