Erstmals qualifiziert sich ein Schweizer Nationalteam für eine Volleyball-WM. Die Schweizer Volleyballerinnen werden Ende August 2027 an der WM in den USA und Kanada ihre Premiere auf internationaler Bühne feiern.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Schweizer Volleyballerinnen schaffen Historisches. Das Team um Headcoach Lauren Bertolacci (41) qualifiziert sich als erstes Nationalteam der Schweizer Volleyball-Geschichte für eine Weltmeisterschaft. Das Frauennationalteam wird 2027 auf der grössten internationalen Bühne vertreten sein. Ende August findet dann nämlich die WM in den USA und Kanada statt.

Dass die Schweiz in rund einem Jahr nun ihre WM-Premiere feiern kann, resultiert aus einer starken Kampagne der Volleyballerinnen in der European League 2026, wo die Schweiz den hervorragenden 5. Rang (von 24 Nationen) belegte und sich in der Weltrangliste auf Rang 30 vorkämpfte.

Von den insgesamt 32 WM-Teams wurden 18 Plätze an die Organisationen, an Titelverteidiger Italien sowie über kontinentale Meisterschaften vergeben. Die restlichen Plätze sicherten sich die noch nicht qualifizierten Länder gemäss Weltrangliste – das 14. und letzte Ticket für die Endrunde ging dabei an die Schweizerinnen.

«Haben uns WM als Ziel gesetzt»

Bertolacci freut sich über den riesigen Erfolg ihres Teams. «Zu Beginn meiner Amtszeit im 2022 haben wir uns das Ziel gesetzt, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen: Mission Worlds. Wir wussten, dass es ein schwieriger Weg werden würde, und dass es Zeit brauchen würde. Alle, die zu dieser Reise beigetragen haben, verdienen es, diesen Moment zu feiern», wird die Trainerin in einer Mitteilung von Swiss Volley zitiert.

«Das ist ein historischer Moment für Swiss Volley und den gesamten Schweizer Volleyball. Erstmals qualifiziert sich eines unserer Nationalteams für eine Weltmeisterschaft. Darauf dürfen wir unglaublich stolz sein. Mein grösster Respekt gilt unseren Spielerinnen, Lauren und ihrem gesamten Staff. Sie haben Schweizer Volleyball-Geschichte geschrieben», zeigt sich Swiss-Volley-CEO Philippe Saxer über den historischen Erfolg erfreut. Die Qualifikation sei gleichzeitig eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg, der ihnen weiter Mut geben wird, weiter konsequent in den Nachwuchs und den Leistungssport zu investieren.

Der Weg geht also zunächst mit der erstmaligen WM-Teilnahme weiter. In den USA und Kanada wird die Schweiz die einzige Debütantin sein. In der Endrunde werden die 32 Teams in einer Gruppenphase in acht Vierergruppen eingeteilt. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich anschliessend für die Achtelfinals. Bleibt zu hoffen, dass die Schweiz bei ihrer Premiere auch gleich die ersten WM-Erfolge feiern darf.