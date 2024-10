Vier Schweizer Volleyball-Klubs qualifizieren sich in den internationalen Wettbewerben für die nächste Runde. Für Genf und Chênois ist die Europa-Reise zu Ende.

Vier Schweizer Teams in Europa eine Runde weiter

Lausanne, Schaffhausen und Co.

Lausanne, Schönewerd, Schaffhausen und Sm'Aesch-Pfeffingen halten international im Volleyball die Schweizer Fahne hoch. (Achivbild) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Männer von Lausanne UC stehen in den 1/16-Finals des CEV-Cup, der zweithöchsten Wettkampfserie im Europacup der Volleyballer.

Die Waadtländer setzen sich im Rückspiel gegen Aich/Dob aus Kärnten 3:0 durch, nachdem sie das Hinspiel auswärts 2:3 verloren haben. In der nächsten Runde Mitte November wartet Dynamo Apeldoorn aus den Niederlanden. Auch der Schweizer Meister Schönenwerd, der in der Qualifikation für die Champions League gescheitert ist, spielt in den 1/16-Finals des CEV Cup.

Eine Stufe tiefer scheidet Chênois im Challenge Cup in den 1/32-Finals gegen Panathinaikos Athen nach Niederlagen im Auswärts- und am Mittwoch im Heimspiel aus.

Im Challenge Cup der Frauen haben am Dienstag Kanti Schaffhausen die 1/16-Finals erreicht. Am Mittwoch schafft dies auch Sm'Aesch-Pfeffingen. Genève Volley hingegen scheidet aus.