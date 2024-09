Kurz zusammengefasst Marco Krattiger und Florian Breer trennen sich nach vier gemeinsamen Jahren

Das Beachvolleyball-Duo gewann den «King of the Court» in Utrecht

Marco Krattiger und Florian Breer, die Schweizer Meister im Beachvolleyball, gehen nach vier Jahren getrennte Wege. Dies teilen die beiden auf Instagram mit. Man habe gemeinsam viele Höhepunkte erlebt, allen voran den Gewinn des «King of the Court» in Utrecht, schreiben der 30-jährige Krattiger und der fünf Jahre jüngere Breer.

Neben dem Triumph am hochkarätig besetzten Einladungsturnier im ersten Jahr ihrer Partnerschaft erreichten Krattiger/Breer 2022 in Gstaad die Viertelfinals und sicherten der Schweiz einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio (der an Mirco Gerson/Adrian Heidrich ging). Zweimal gewannen sie die Schweizer Meisterschaft.

