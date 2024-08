Zweiter Sieg für Volleyball-Nati-Team

Dem Schweizer Volleyball-Nationalteam der Männer gelingt in der Qualifikation für die EM 2026 im zweiten Spiel ein zweiter Sieg. Es gewinnt in Schönenwerd gegen Spanien wie eine Woche zuvor in Schweden in fünf Sätzen.

Die Mannschaft des argentinischen Trainers Juan Manuel Serramalera ist nach dem 25:16, 25:23, 19:25, 22:25, 15:9 auf gutem Weg Richtung Endrunden-Teilnahme. Die Sieger der sieben Dreiergruppen haben die Qualifikation auf sicher, als Gruppenzweiter schaffen es fünf weitere Mannschaften an das Turnier.

In Schönenwerd muss die Schweiz nach einem Zweisatz-Vorsprung und einer etwas schwächeren Phase nochmals um den Sieg zittern. Die Spanier erzwingen einen entscheidenden Umgang. In diesem überzeugen die Schweizer in der Schlussphase nicht zuletzt mit dem Service. Insbesondere Mischa von Burg, der bei Volley Schönenwerd spielt, legt eine starke Serie hin.

Serramalera und seine Truppe müssen sich nun etwas gedulden, bis sie unter Umständen die Früchte ihrer Leistungen in den letzten Tagen ernten können. Mit der EM-Qualifikation geht es erst im kommenden Sommer weiter, daheim gegen Schweden und auswärts gegen Spanien. (SDA)