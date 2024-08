Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli kämpfen in Hamburg um ihren 2. Elite-Titel.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Tanja Hüberli und Nina Brunner stehen wie vor zwei Jahren im Final des Elite16-Turniers in Hamburg. Das Duo besiegt im Halbfinal Valentina Gottardi/Marta Menegatti 21:15, 17:21, 21:19.

Auf die Italienerinnen, die eine Woche zuvor an der EM in den Niederlanden Zweite wurden, sind die Schweizerinnen bereits in der Gruppenphase getroffen, in der sie sich ebenfalls mit einem Dreisatzsieg durchgesetzt haben. Im Halbfinal verwerten Hüberli/Brunner ihren siebten Matchball.

Klappts im zweiten Anlauf für Titel in Hamburg?

Die Schwyzerin und die Zugerin, die in Paris Olympia-Bronze gewannen, haben nun die Chance auf ihren zweiten Titel auf der höchsten Turnierstufe. Den ersten haben sie im April im mexikanischen Tepic gewonnen.

Daneben scheiterten Hüberli/Brunner aber auch dreimal in einem Elite16-Final. Unter anderem 2022 in Hamburg, als sie den Amerikanerinnen Betsi Flint/Kelly Cheng unterlagen. Zwei Jahre später soll es in der norddeutschen Hafenstadt doch noch gelingen. Im Final treffen Hüberli/Brunner entweder auf die deutschen Europameisterinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann oder das brasilianische Duo Thamela/Victoria.