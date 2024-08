1/4 Tanja Hüberli (r.) und Nina Brunner brauchen für ihren Auftaktsieg in Hamburg bloss 28 Minuten.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Das Elite16 in Hamburg ist das letzte gemeinsame Turnier, das Tanja Hüberli und Nina Brunner mit ihrem langjährigen Trainer Christoph Dieckmann bestreiten. Denn an der Schweizermeisterschaft in Bern Ende August wird der Deutsche nicht mehr dabei sein. Trotz Bronze-Gewinn bei Olympia: «Dieses Turnier hier in Hamburg wird fast noch spezieller sein als in Paris», sagt Brunner, «denn dort hatten wir keine mentale Kapazität, um darüber nachzudenken.» Das sei nun anders. «Wir werden es geniessen», so Hüberli, «in schönen Erinnerungen schwelgen und nicht nur über Beachvolleyball reden.»

Bei ihrem Auftaktspiel gegen die Holländerinnen Piersma/Bekhuis, die es via Quali ins Hauptfeld geschafft haben, ist vor allem die Anspielzeit eine Herausforderung: Anpfiff um 8 Uhr bedeutet für die Olympia-Bronze-Gewinnerinnen, dass der Wecker um 5.20 Uhr klingelt. Am Freitag gegen die Brasilianerinnen Thamela/Victoria müssen die Schweizerinnen wieder diese Frühschicht schieben. Doch sie entpuppen sich als Morgenmenschen. Piersma/Bekhius fertigen sie in 28 Minuten mit 2:0 (21:9, 21:13) ab.

Elite16 in Hamburg: Gruppenspieleder Schweizer Duos Donnerstag, 22. August:

8.00 Uhr: Hüberli/Brunner – Piersma/Bekhuis (Ho): 2:0.

12.00 Uhr: Vergé-Dépré/Mäder – Ludwig/Lippmann (De): 2:1.

15.00 Uhr: Ehlers/Wickler (De) – Métral/Jordan: 2:1.

16.00 Uhr: Vergé-Dépré/Mäder – Paulikiene/Raupelyte (Lit): 1:2.

18.00 Uhr: N. Capogrosso/T. Capogrosso (Arg) – Métral/Jordan. Freitag, 23. August:

8.00 Uhr: Hüberli/Brunner – Thamela/Victoria (Br).

12.00 Uhr: Hüberli/Brunner – Gottardi/Menegatti (It).

14.00 Uhr: Nicolaidis/Carracher (Aus) – Métral/Jordan.

Für Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder bedeutet Hamburg eine noch speziellere Derniere: Vor der EM hat das Duo Anfang letzter Woche seine Trennung verkündet, es ist der letzte Auftritt der beiden auf der internationalen Beachvolley-Bühne, den Abschluss ihrer Team-Jahre haben sie an der Schweizermeisterschaft.

Sie bekommen es in Hamburg zum Auftakt mit den Einheimischen Laura Ludwig und Luisa Lippmann zu tun. Nach verlorenem Startsatz erkämpfen sich die Schweizerinnen ein Tiebreak. Nach zwei Assen von Lippmann rücken Vergé-Dépré/Mäder ihren Fokus im Timeout wieder zurecht, zwingen später die Deutschen zu einer Auszeit, weil sie hartnäckig bleiben. In der Schlussphase fällen sie die besseren Entscheide am Ball zum 2:1 (23:25, 21:17, 15:13). Im zweiten Spiel gegen Paulikiene/Raupelyte (Lit) drehen Vergé-Dépré/Mäder im zweiten Satz auf, kassieren dennoch ein bitteres 1:2 (20:22, 21:18, 13:15).

Von den Schweizer Männer-Duos schafften es Quentin Métral/Jonathan Jordan ins Hauptfeld. Dies, nachdem sie in der zweiten Quali-Runde das interne Duell gegen Krattiger/Breer 2:1 gewonnen hatten. Ihr erstes Gruppenspiel gegen die Deutschen Ehlers/Wickler verlieren die Schweizer 1:2 (17:21, 23:21, 9:15).

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré verzichteten nach ihrem Bronze-Gewinn an der EM auf das Turnier in Hamburg.

