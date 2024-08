1/5 Joana Mäder (l.) und Anouk Vergé-Dépré werden Ende August ein letztes Mal zusammen spielen.

Sie waren eines der prägenden Duos im Schweizer Beachvolleyball: Doch nun geben Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder ihre Trennung bekannt.

«Diese Entscheidung ist nicht von heute auf morgen gefallen, sondern in den letzten Wochen gereift», wird Mäder in einer Mitteilung zitiert. Die beiden 32-Jährigen werden im August noch die EM in Holland, ein Turnier in Hamburg sowie Ende Monat die EM in Bern bestreiten. Dann ist Schluss, zumindest als Duo.

Vom Rücktritt wollen nämlich beide noch nicht sprechen. Mäder nimmt sich eine Auszeit, Vergé-Dépré möchte weiterspielen: «Ich habe noch viel Spass am Beachvolleyball und Lust auf ein neues Projekt, eine neue Partnerschaft. Ich werde mir Zeit nehmen und schauen, welche Optionen sich ergeben.»

Die Highlights ihrer Partnerschaft sind der EM-Titel 2020 sowie Olympia-Bronze 2021. Doch Mäder und Vergé-Dépré mussten auch Rückschläge verkraften: 2022 verletzte sich Mäder im Bronze-Spiel schwer an der Schulter. Dieses Jahr verpassten sie die Qualifikation für Olympia in Paris.