Volleyball-Nati gegen Deutschland erneut chancenlos

Die Schweizer Volleyballerinnen unterliegen in Wiesbaden Deutschland. Nun brauchts im abschliessenden EM-Qualispiel gegen Finnland einen klaren Sieg – und Schützenhilfe von anderen Nationen.

EM in Gefahr

Maja Storck (r.) und die Schweizerinnen müssen sich Deutschland erneut geschlagen geben. (Archiv) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Frauen-Nationalteam bleibt im Rahmen der EM-Qualifikation auch im zweiten Duell mit Deutschland chancenlos. Nach der 0:3-Niederlage rückt die Europameisterschaft in weite Ferne.

Die Schweizerinnen steigern sich in Wiesbaden zwar von Satz zu Satz. Am Ende können sie beim 10:25, 17:25, 17:25 aber wiederum keinen Satz gegen den Gruppenfavoriten Deutschland gewinnen. Nach dem siegreichen Auftakt in Finnland ist es die zweite herbe Niederlage für das Team von Nationaltrainerin Lauren Bertolacci.

Im abschliessenden Gruppenspiel am Sonntag in Schönenwerd gegen Finnland bedarf es eines 3:0- oder 3:1-Sieges, um sich die Chancen auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig müssen die Resultate auf den anderen Plätzen stimmen, damit die Schweiz als einer der fünf besten Gruppenzweiten doch noch das Ticket für die EM 2026 in Aserbaidschan, Schweden, Tschechien und der Türkei löst.