Schweizer Volleyballerinnen gewinnen European Silver League

Grosse Freude bei der Schweizer Volleyball-Nationalspielerin Samira Sulser: Sie gewinnt die European Silver League. Foto: manuel geisser

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Volleyballerinnen lassen sich in Schönenwerd als Siegerinnen der European Silver League feiern. Mit einem klaren 3:0-Erfolg im Final-Rückspiel gegen Lettland machen sie die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel wett.

Der Triumph und der damit verbundene Aufstieg in die Golden League sind das Ergebnis einer nahezu perfekten Kampagne - die Equipe von Trainerin Lauren Bertolacci gewann sieben ihrer acht Spiele.

Das grosse Ziel bleibt jedoch die Teilnahme an der EM-Endrunde 2026. Dafür benötigen die Schweizerinnen in den abschliessenden Qualifikationsspielen gegen Finnland (2. August) und in Deutschland (6. August) mindestens einen Sieg.