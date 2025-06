Hinspiel-Niederlage Schweizer Volleyballerinnen im Silver-League-Final in Rücklage

Die Schweizer Volleyballerinnen erleiden im Final der European Silver League ihre erste Niederlage. In Riga unterliegen sie Lettland mit 2:3. Das entscheidende Rückspiel findet am Sonntag in Schönenwerd statt.

Publiziert: vor 34 Minuten