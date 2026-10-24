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Nach dem Spiel
Freiburger und Lausanner Fans haben sich geprügelt

Die Fans aus Lausanne und Freiburg gerieten nach dem Spiel zwischen den beiden Mannschaften aneinander. Sogar eine Plexiglasscheibe wurde zerbrochen.
Publiziert: vor 1 Minute
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