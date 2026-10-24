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Nach Lausanne HC - Fribourg-Gottéron
Schlägerei am Bahnhof Prilly-Malley

Fans von Fribourg-Gottéron haben Personen am Bahnhof Prilly-Malley angegriffen. Hier ist das Video.
Publiziert: vor 2 Minuten
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