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Flugshow in extremer Höhe
Base-Jumps aus einer Seilbahn im Wallis

In Verbier im Kanton Wallis kommen Extremsport-Fans auf ihre Kosten. Zwei Tage lang gibts auf bis zu 3023 Meter Adrenalin pur.
Publiziert: 17:16 Uhr
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Aktualisiert: 17:17 Uhr
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