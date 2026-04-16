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Sport
Waghalsige Luftstunts an der Verbier Air Show im Wallis
Flugshow in extremer Höhe
Base-Jumps aus einer Seilbahn im Wallis
In Verbier im Kanton Wallis kommen Extremsport-Fans auf ihre Kosten. Zwei Tage lang gibts auf bis zu 3023 Meter Adrenalin pur.
Publiziert: 17:16 Uhr
|
Aktualisiert: 17:17 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
Extremsport
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