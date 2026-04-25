Final-Debütantinnen entthronen Serienmeister Dietlikon

Premiere im Unihockey. Die Wizards Bern Burgdorf entscheiden den Superfinal für sich. Und durchbrechen damit die Dominanz der Kloten-Dietlikon Jets.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Kloten-Dietlikon Jets sind entthront. Nach sechs Meistertiteln in Serie verlieren die Zürcherinnen den Unihockey-Superfinal gegen die Wizards Bern Burgdorf 2:4.

Die Affiche Titelverteidigerinnen gegen Qualisiegerinnen ist eine enge Kiste. Zweimal gehen die Jets in Führung, zweimal gleichen die Wizards aus. Nach dem 0:1 brauchen sie dafür nur 45 Sekunden. Mit einem 2:2 gehts ins Schlussdrittel.

Dort bleibt lange alles offen. Als viele wohl schon damit rechnen, dass die Meisterinnen nach 60 Minuten noch nicht feststehen, fällt der entscheidende Treffer doch noch. Rund drei Minuten vor Schluss erzielt Topskorerin Dana Misteli ihren zweiten Treffer und sorgt so für die Entscheidung. Die Jets nehmen ihre Torhüterin raus, gehen all in. Und kassieren noch ein weiteres Gegentor.

«Es ist unbeschreiblich»

Damit ist sie Sensation perfekt. Bei ihrer ersten Superfinal-Teilnahme sichern sich die Bernerinnen direkt den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Es ist der krönende Schlusspunkt einer starken Saison. Die Qualifikation schliessen sie mit nur drei Niederlagen – zwei davon nach Verlängerung – auf Platz 1 ab. In den Playoffs schlagen sie die Red Ants Winterthur 4:0 und entscheiden die Halbfinal-Serie gegen Skorpion Emmental Zollbrück 4:2 für sich. Im Superfinal gewinnen die Bernerinnen auch das dritte Saisonduell mit den Jets. Und entthronen sie.

Der Jubel ist riesengross, die Spielerinnen feiern den Titel ausgelassen. «Es ist unbeschreiblich, ich kann es nicht in Worte fassen», sagt Torhüterin Ella-Fée Greber ins SRF-Mikrofon. «Hätte uns das jemand Anfang Saison gesagt, hätte niemand daran geglaubt.»