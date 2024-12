Schweizer Reaktion nach dem Debakel

Schweden im Final – wie immer

Rekordsieger Schweden greift an der 15. Unihockey-WM nach dem elften Gold. In der Neuauflage des Endspiels von 2022 gegen Tschechien resultiert für die Skandinavier im Halbfinal ein 6:1-Erfolg.

Die Schweden sind bei allen Weltmeisterschaften ohne Ausnahme immer ins Endspiel vorgestossen. Nur 2008, 2010, 2016 und 2018 mussten sie sich dann beim Match um die Goldmedaille den Finnen geschlagen geben.

Höchstwahrscheinlich duellieren sich am Sonntag in Malmö wie so oft Schweden und Finnland um den Titel. Die noch ungeschlagenen Finnen sind am Samstagabend gegen Schweiz-Schreck Lettland im zweiten Halbfinal klar zu favorisieren.