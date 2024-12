1/5 8:2 – die Schweiz fertigt Deutschland zum WM-Auftakt ab. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft ist der Einstand in die WM in Malmö geglückt. Das Team von Trainer Johan Schönbeck gewinnt das erste Gruppenspiel gegen Aussenseiter Deutschland 8:2.

Etwas mehr als ein Drittel lang hält Deutschland das Geschehen relativ offen. Dann ziehen die Schweizer im Mittelabschnitt vom 1:0 auf 7:1 davon und sorgen für klare Verhältnisse.

Die Schweizer überzeugen mit einer ausgewogenen Teamleistung. Die Tore verteilen sich auf sieben verschiedene Schützen. Einzig Stefan Hutzli trifft zweimal.

Nach zwei 4. Rängen an den letzten beiden Weltmeisterschaften tritt die Schweiz in Schweden mit einer verjüngten Equipe und einer Medaille als Ziel an. Im zweiten Gruppenspiel dürfte es am Montag (16.00 Uhr) gegen das favorisierte Tschechien um den Gruppensieg gehen. Vor zwei Jahren gewannen die Tschechen in Zürich WM-Silber, im Halbfinal deklassierten sie die Schweiz mit 11:3.