Das Schweizer Unihockey-Team unterliegt Tschechien bei der WM in Malmö. Trotz einer starken Leistung über zwei Drittel setzt sich der Favorit durch. Eine Chance auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation bleibt mit einem Sieg gegen Norwegen am Dienstag bestehen.

1/4 Die Schweizer Unihockey-Nati unterliegt Tschechien an der WM mit 2:5. Foto: keystone-sda.ch

Die Unihockey-Nationalmannschaft verliert das zweite Gruppenspiel an der WM in Malmö. Gegen den Turnier-Mitfavoriten Tschechien setzt es für die verjüngte Schweizer Equipe ein 2:5 ab.

Zwei Drittel lang können die Schweizer gegen die favorisierten und über weite Strecken spielbestimmenden Tschechen das Geschehen offen halten. Für den Unterschied sorgt letztlich Tschechiens hochklassig bestückte Top-Formationen, die für alle fünf Tore der Siegermannschaft zuständig ist.

Direkte Viertelfinal-Qualifikation noch möglich

«Es war sicher nicht unser bestes Spiel. Einiges war gut, aber es geht besser, wir haben noch Luft nach oben», sagt Noël Seiler, der in der 58. Minute zum 2:4 traf. «Sollten wir im Turnierverlauf noch einmal auf Tschechien treffen, müssen wir ihre Toplinie besser in den Griff bekommen», so der Captain. Zum Wiedersehen könnte es im Final oder im Spiel um Platz 3 kommen, wobei die Schweiz im designierten Vierkampf um die Medaillen für einmal der Aussenseiter ist.

Den zweiten Schweizer Treffer zum 1:1 im Mittelabschnitt erzielt Stefan Hutzli, der schon beim Auftaktsieg gegen Deutschland zweimal erfolgreich war. Bei den Tschechen verbuchen die kongenialen Flügelspieler Matej Havlas und Marek Benes je vier Skorerpunkte.

Mit einem Sieg am Dienstag (16.00 Uhr) gegen den Aussenseiter Norwegen kann sich die Schweiz immer noch direkt für die Viertelfinals qualifizieren.