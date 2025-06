Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Marco Pescio Reporter Sport

Publiziert: 19:04 Uhr | Aktualisiert: vor 57 Minuten

Roman Schweizer lacht verschmitzt und hält gleich einmal fest: «Ich habe mir gesagt: Wenn ich nochmals mitturne, dann schon noch mit Stil.» Dass dies im Alter von 47 Jahren mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, sei ihm klar. «Doch es zieht mich sowieso jede Woche in die Trainingshalle, es macht mir einfach Freude – und ich brauche das.»

Im Training des STV Wetzikon ist der frühere Kunstturn-Profi der Oldie, doch schon nach ein paar wenigen Schwüngen wird klar: Schweizer ist am Barren noch immer fit und geschmeidig unterwegs.

Doppelrolle in Lausanne: Roman Schweizer wird beim Eidgenössischen Turnfest turnen und kommentieren. Foto: Sven Thomann

Ein Jahr ist die Idee nun alt, mit seinem Verein in Lausanne noch einmal wettkampfmässig anzugreifen. Wenn er und seine Kollegen am 19. Juni ihr Barrenprogramm vorführen, wird es Schweizers sechste Teilnahme an einem Eidgenössischen Turnfest (ETF) sein. Seit 1991 in Luzern war er mit Ausnahme von 1996 (gebrochener Finger) immer beim nur alle sechs Jahre stattfindenden Grossanlass dabei.

2002 holte sich der ehemalige Schweizer Nati-Captain und vierfache WM-Teilnehmer in Liestal gar den Sieg im Einzel. Und heuer? Schweizer schmunzelt erneut und macht im Scherz direkt eine Ansage: «Der STV Wetzikon ist parat!»

2002 gewann Schweizer im Männer-Einzel – diesmal ist er mit dem STV Wetzikon mehr zum Spass dabei. Foto: Sven Thomann

Für ihn persönlich wird das Turnen allerdings mit mehr Vorbereitungsstress verbunden sein als für den Rest des Vereins, denn an besagtem 19. Juni wird er sich vom Mikrofon direkt an den Barren schwingen müssen. Unmittelbar vor dem Einsatz der Wetziker kommentiert Schweizer als bewährter SRF-Turnexperte das Geschehen am TV. Zusammen mit Stefan Hofmänner deckt er am diesjährigen ETF Kunstturnen und Vereinsturnen ab.

2:20 Kunstturn-Experte für SRF: Roman Schweizer vor seiner Teilnahme am ETF

An der Seite von Tobler, Thurnheer und Hofmänner

Schweizers Stimme ist nunmehr schon 21 Jahre bei Turn-Saisonhöhepunkten im Fernsehen zu hören. Unmittelbar nach seinem Profi-Karriereende im Jahr 2004 stieg er damals bei SF DRS ein. Zunächst begleitete er für kurze Zeit Peter Tobler, dann während zwölf Jahren Beni Thurnheer, von dem er sagt: «Ich durfte in meinen Anfängen extrem viel von ihm lernen, was TV-Arbeit anbelangt.» Nun schätze er das Doppelspiel mit Hofmänner, erklärt Schweizer und sagt: «Es ist mir nach wie vor ein Vergnügen, den Leuten den teilweise komplizierten Kunstturnsport näherzubringen.»

Seit vielen Jahren bildet er bei Turn-Höhepunkten ein Duo mit Kommentator Stefan Hofmänner. Foto: SRF/Valeriano Di Domenico

Genau wie er stolz darauf ist, jetzt noch einmal selbst beim ETF in die Turnhosen zu hüpfen. Denn seine eigentlich geplante Dernière im Jahr 2019 in Aarau verlief im Nachgang «etwas doof». Schweizer hatte sich während der Vorbereitungen an der Schulter verletzt. Er nahm dann zwar teil, hinterher stellte sich aber heraus, dass eine Sehne gerissen war und eine Operation nötig wurde: «Ich freue mich deshalb über eine weitere Chance.»