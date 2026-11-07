Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Start der Schweizer Kunstturnerinnen und -turner ist noch vielversprechend: Am Swiss Cup im Zürcher Hallenstadion turnt sich das STV-Quartett mit Lena Bickel, Anastassia Pascu, Florian Langenegger und Noe Seifert mit guten Übungen direkt in den Halbfinal der besten Drei.

Dort ist dann allerdings Endstation für die Heim-Equipe am erstmals im neuen Modus ausgetragenen Team-Wettbewerb: Die Schweiz holt mit den Übungen von Pascu und Langenegger in der Summe 27,050 Punkte – und damit 0,05 Zähler weniger als Deutschland, das sich gemeinsam mit Frankreich für den Final qualifiziert.

In der entscheidenden Runde, wo dann wieder alle vier Turnerinnen und Turner pro Nation zum Zug kommen, holt Frankreich 0,3 Punkte mehr als das deutsche Quartett und holt sich den Swiss-Cup-Sieg – und das damit verbundene Preisgeld von 30'000 Franken.