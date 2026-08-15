Kunstturnerin Bickel wird am Boden EM-Achte

In Zagreb darf Lena Bickel erstmals in ihrer Karriere zu einem EM-Gerätefinal antreten. Am Boden turnt sie sich in der Endabrechnung auf Rang acht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist eine saubere Übung, die Lena Bickel (21) bei ihrem ersten Gerätefinal an einer Kunstturn-EM turnt – einzig bei der letzten Diagonale gerät die Tessinerin bei der Landung etwas aus dem Gleichgewicht.

Im Vergleich zu den Konkurrentinnen fehlen Bickel am Boden aber die ganz schwierigen Elemente, weshalb sie in der Endabrechnung trotzdem nur Rang acht von acht Finalistinnen belegt. Von der siebtplatzierten Britin Abigail Martin (18) trennen sie nur 0,033 Punkte.

Die Medaillen machen so schliesslich andere unter sich aus, wobei Topfavoritin Angelina Melnikowa (26) einige kleinere Fehler unterlaufen. Diese bringen die Russin, die an den Titelkämpfen in Zagreb unter neutraler Flagge antritt, um den nächsten EM-Titel. Am Ende bleibt ihr Bronze.

Grosse Profiteurin ist die Italienerin Manila Esposito (19), die sich somit bereits zum zweiten Mal nach 2024 zur Boden-Europameisterin kürt. Silber geht an die erst 16-jährige Elena Colas aus Frankreich, die kurz zuvor am Balken noch Gold gewonnen hat.

Melnikowa bleibt immerhin der EM-Titel im Sprung, während sich am Barren die Deutsche Helen Kevric (18) durchsetzt.