Schweizerin Siffert gewinnt Prestige-Triathlon

Die Freiburgerin Alanis Siffert gewinnt in Deutschland den Langdistanz-Triathlon Challenge Roth und feiert damit den grössten Erfolg ihrer Karriere.

Überraschung bei der Challenge Roth: Alanis Siffert gewinnt den prestigeträchtigen Langdistanz-Trathlon in Deutschland in beeindruckender Manier. Die 24-jährige Freiburgerin übernimmt schon auf der Radstrecke die Führung und baut diese im abschliessenden Marathon weiter aus.

Siffert kommt nach 8:09:09 Stunden ins Ziel und gewinnt mit sieben Minuten Vorsprung auf die Britin Lucy Charles-Barclay. Beim bisher grössten Sieg ihrer Karriere verpasst Siffert den Schweizer Rekord über die Langdistanz von Daniela Ryf (39) um weniger als eine Minute. Ryf kam 2023 ebenfalls in Roth nach 8:08:21 Stunden ins Ziel.

Siffert wird wie einst Ryf oder auch Olympiasiegerin Nicola Spirig (44) von Erfolgscoach Brett Sutton trainiert.