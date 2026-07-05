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Fast so schnell wie Ryf-Rekord
Schweizerin Siffert gewinnt Prestige-Triathlon

Die Freiburgerin Alanis Siffert gewinnt in Deutschland den Langdistanz-Triathlon Challenge Roth und feiert damit den grössten Erfolg ihrer Karriere.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Alanis Siffert triumphiert bei der Challenge Roth überlegen. (Archivbild)
Foto: imago/Zink

Überraschung bei der Challenge Roth: Alanis Siffert gewinnt den prestigeträchtigen Langdistanz-Trathlon in Deutschland in beeindruckender Manier. Die 24-jährige Freiburgerin übernimmt schon auf der Radstrecke die Führung und baut diese im abschliessenden Marathon weiter aus.

Siffert kommt nach 8:09:09 Stunden ins Ziel und gewinnt mit sieben Minuten Vorsprung auf die Britin Lucy Charles-Barclay. Beim bisher grössten Sieg ihrer Karriere verpasst Siffert den Schweizer Rekord über die Langdistanz von Daniela Ryf (39) um weniger als eine Minute. Ryf kam 2023 ebenfalls in Roth nach 8:08:21 Stunden ins Ziel. 

Siffert wird wie einst Ryf oder auch Olympiasiegerin Nicola Spirig (44) von Erfolgscoach Brett Sutton trainiert. 

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