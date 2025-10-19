Triathlet Studer beim Saisonabschluss starker Sechster

Max Studer ist beim Saisonabschluss der Triathleten bester Schweizer. Den Sieg holt sich in überlegener Manier der Australier Matthew Hauser.

1/2 Max Studer beendet die Saison mit Platz 6. (Archivbild) Foto: Claude Diderich/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der australische Triathlet Matthew Hauser krönt sich in Wollongong zum neuen Weltmeister über die olympische Distanz. Beim Final der WM-Serie belegt Max Studer Platz 6.

Hauser dominiert sein Heimrennen südlich von Sydney, so wie er schon die gesamte Serie über die Konkurrenz in den Schatten stellte. Nach 1,5 km Schwimmen, 40 km auf dem Rad und 10 km Laufen distanziert der 27-Jährige die Konkurrenz in einer Zeit von 1:42:41 um eine halbe Minute und mehr.

Erneut ein starkes Rennen zeigt Max Studer. Der Sieger des Rennens von China büsst auf der Schwimmstrecke Zeit ein, holt danach aber auf dem Rad und vor allem auf der Laufstrecke kontinuierlich auf. Am Ende belegt der Solothurner mit einem Rückstand von 1:06 Minuten Platz 6. Simon Westermann büsst im 28. Rang etwas mehr als vier Minuten auf den Sieger ein.

Punktemaximum im WM-Ranking

Im WM-Ranking, das die besten drei Rennen und der Saisonfinal berücksichtigt, schwingt Hauser mit vier Siegen und dem Punktemaximum von 4250 deutlich obenaus. Er ist der erste Weltmeister aus Australien seit 20 Jahren. Der Brasilianer Miguel Hidalgo sichert sich die WM-Silbermedaille, Bronze geht an den Portugiesen Vasco Vilaca. Studer als bester Schweizer belegt in der Gesamtwertung Platz 8, obwohl bei ihm nur drei Rennen in die Wertung einfliessen.

Das Rennen der Frauen findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Die Deutsche Lisa Tertsch sichert sich mit ihrem Sieg auch den WM-Titel. In der Gesamtwertung stösst sie im letzten Rennen der Serie von Platz 4 an die Spitze.