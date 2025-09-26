DE
Triumph in WM-Serie
Triathlet Max Studer bestätigt in China seine Top-Form

Der Triathlet Max Studer gewinnt im chinesischen Weihai eine Etappe der WM-Serie.
Publiziert: 10:32 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Max Studer bestätigt mit seinem Sieg in China seine Top-Form.
Foto: ANTHONY ANEX

Darum gehts

  • Max Studer gewinnt in China und bestätigt seine Top-Form
  • Studer ist amtierender Europameister über die olympische Distanz
  • Er siegte mit 1:40:03 Stunden, 30 Sekunden vor Henry Graf
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Triathlet Max Studer bestätigt seine Top-Form und holt in China einen Sieg in der WM-Serie.

Nach 1,5 km Schwimmen, 38 km auf dem Rad und 10 km Laufen distanzierte der Solothurner mit einer Zeit von 1:40:03 Stunden den Deutschen Henry Graf und den Amerikaner John Reed um rund eine halbe Minute. Simon Westermann wurde als zweitbester Schweizer mit 1:44 Minuten Rückstand 14. Beste Schweizerin war Alissa König im 11. Rang.

Im WM-Ranking, das die besten drei Rennen berücksichtigt, belegen Adrien Briffod und Max Studer die Zwischenränge 10 respektive 12. Studer hat allerdings nur zwei Events in der Wertung.

Der 29-jährige Studer ist derzeit toll in Form. Ende August kürte sich der Olympiateilnehmer von Tokio und Paris in Istanbul bereits zum Europameister über die olympische Distanz.

