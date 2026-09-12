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Zverev im Final der US Open
Monster-Rallye beim Matchball

Der Final der US Open steht fest. Alexander Zverev und Ben Shelton duellieren sich um den Titel. Beide wollen für ihr Land eine lange Durststrecke beenden.
Publiziert: 10:03 Uhr
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