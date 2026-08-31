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«Benimm dich nicht so dämlich»
Physio verweigert Behandlung – Tennis-Profi flippt aus

Terence Atmane gerät mit dem Physio beim US-Open-Erstrundenspiel aneinander. Es ist beim Spiel gegen Jaume Munar nicht das einzige Medical-Timeout, das er nimmt.
Publiziert: 19:08 Uhr
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