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Physio verweigert Behandlung – Tennis-Profi flippt aus
«Benimm dich nicht so dämlich»
Physio verweigert Behandlung – Tennis-Profi flippt aus
Terence Atmane gerät mit dem Physio beim US-Open-Erstrundenspiel aneinander. Es ist beim Spiel gegen Jaume Munar nicht das einzige Medical-Timeout, das er nimmt.
Publiziert: 19:08 Uhr
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