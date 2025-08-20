Teichmann im Cleveland-Achtelfinal abgefertigt

Jil Teichmann verpasst den Einzug in die Viertelfinals von Cleveland klar. Gegen die Rumänin Sorana Cirstea ist die Schweizerin chancenlos.

Das war kein guter Auftritt im Cleveland-Achtelfinal: Jil Teichmann. (Archiv) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jil Teichmann (WTA 85) scheidet am WTA-250-Turnier in Cleveland in den Achtelfinals aus. Gegen die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 112) bleibt die Schweizerin chancenlos und verliert in nur 61 Minuten 1:6, 1:6.

Teichmann bestreitet in Ohio ihr erstes Turnier seit einem Monat. Zuletzt hat sie auf Sand im rumänischen Iasi den Final erreicht, dabei im Halbfinal Cirstea noch in zwei Sätzen bezwungen. Die Reprise auf Hartplatz misslingt der Schweizer Linkshänderin jedoch völlig.

Nach einem Dreisatzsieg zum Auftakt gegen die überraschende French-Open-Halbfinalistin Loïs Boisson (WTA 47) kann Teichmann bei ihrem zweiten Auftritt in Cleveland nicht nachlegen. Zwar gelingt ihr gleich zu Beginn ein Break, danach gibt sie aber sechs ihrer sieben Aufschlagspiele ab – begünstigt durch sechs Doppelfehler und eine insgesamt zu hohe Fehlerquote.

Mit Viktorija Golubic (WTA 77) kämpft am gleichen Turnier noch eine zweite Schweizerin um den Einzug in die Viertelfinals. Die Zürcherin trifft auf die als Nummer 7 gesetzte Britin Katie Boulter (WTA 48).