Jil Teichmann feiert erfolgreiche Rückkehr auf Hartplatz beim WTA-250-Turnier in Cleveland. Die Schweizerin besiegt die höher klassierte Lois Boisson in drei Sätzen und bereitet sich auf das US Open vor.

Jil Teichmann kehrt erfolgreich auf die Tennisbühne zurück. (Archiv) Foto: Tolga Akmen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jil Teichmann glückt die Rückkehr auf den Hartplatz. Beim WTA-250-Turnier in Cleveland bezwingt sie die besser klassierte Lois Boisson 6:4, 1:6, 6:4.

Gegen die 22-jährige Französin, die sich bereits unter die Top 50 hochgearbeitet hat, lässt sich die 28-jährige Schweizerin nicht aus der Ruhe bringen, obwohl sie sechs Asse hinnehmen muss und ihr selber vier Doppelfehler unterlaufen. Das Handicap beim Aufschlag macht die Schweizerin mit konstanter Spielweise wett, was sich zum Ende des ersten und dritten Satzes auszahlt.

Jil Teichmann, die Nummer 83 im Ranking, bestreitet in Cleveland ihr erstes Turnier seit einem Monat und dem verlorenen Final im rumänischen Iasi. Die Bielerin kann im US-Bundesstaat Ohio antreten, weil sie für das Hauptfeld des US Open gesetzt und somit diese Woche nicht in der Qualifikation engagiert ist.