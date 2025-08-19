Ohne Satzverlust stürmt Iga Swiatek in Cincinnati zum Titel. Es ist ihr elfter Sieg eines 1000er-Turniers. Sie liegt damit nur noch zwei hinter Rekordhalterin Serena Williams.

1/2 Iga Swiatek stürmt ohne Satzverlust zum Titelgewinn in Cincinnati. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Iga Swiatek gewinnt zum ersten Mal das WTA-1000-Turnier von Cincinnati. Die Polin schlägt im Final die Italienerin Jasmine Paolini 7:5, 6:4.

Swiatek muss auf dem Weg zu ihrem 24. Turniersieg keinen einzigen Satz abgeben. Im Final gegen die Weltranglisten-Achte Paolini gerät sie zwar 0:3 in Rückstand, korrigiert den Fehlstart aber mit fünf gewonnenen Games in Folge. Den 6. Sieg im 6. Match gegen Paolini macht Swiatek nach 109 Minuten mit einem Ass perfekt.

Durch den zweiten grossen Titel innerhalb weniger Wochen nach jenem in Wimbledon, der auf eine über einjährige Durststrecke auf der WTA-Tour folgte, stösst Swiatek in der nächsten Weltrangliste wieder auf Platz 2 vor. Im Rennen um die meisten Titel auf WTA-1000-Stufe liegt sie mit nunmehr elf nur noch zwei Trophäen hinter Rekordhalterin Serena Williams (13).

Weiter geht es für Swiatek im Einzel beim am Sonntag beginnenden US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres konnte sie 2022 für sich entscheiden.