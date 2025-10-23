Beim WTA-Turnier in Tokio steht Belinda Bencic im Viertelfinal. Gegen die Qualifikantin Varvara Gracheva sieht die Ostschweizerin in zwei Sätzen, allerdings nicht ganz frei von Problemen.

1/4 Belinda Bencic zeigt einen soliden ersten Auftritt in Tokio. Foto: Mahesh Kumar A.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic (28, WTA 13) zieht beim WTA-500-Turnier in Tokio in die Viertelfinals ein. Die als Nummer 5 gesetzte Schweizerin siegt gegen Varvara Gracheva (25, WTA 82) 6:4, 6:3.

Bencic, die in der 1. Runde ein Freilos genoss, startet bei ihrem ersten Auftritt in der japanischen Hauptstadt gut. Gleich das erste Aufschlagspiel nimmt die 28-jährige Ostschweizerin der französischen Qualifikantin ab. Danach schleichen sich bei der Favoritin einige Fehler ein. Nachdem sie gleich zweimal den eigenen Service abgeben muss, sieht sich Bencic einem 2:4-Rückstand gegenüber. Schliesslich wendet sie das Blatt mit vier Games in Serie.

Im zweiten Satz zeigt sich zu Beginn ein ähnliches Bild. Bencic schafft ein frühes Break, Gracheva kontert umgehend. Beim Stand von 3:3 gelingt der Weltnummer 13 schliesslich der entscheidende Servicedurchbruch. Nach knapp eineinhalb Stunden verwertet sie ihren zweiten Matchball.

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf Karolina Muchova (29, WTA 21). Die Bilanz gegen die Tschechin ist nach vier Duellen ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden gewann in diesem Jahr in Montreal Muchova in drei Sätzen.