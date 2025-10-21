DE
Pause für den Serben
Djokovic verzichtet auf einen Start in Paris

Novak Djokovic ist beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres in Paris nicht am Start.
Novak Djokovic verzichtet auf die Teilnahme am Turnier in Paris.
Novak Djokovic pausiert. Der 38-jährige Serbe wird nicht in Paris aufschlagen, das gab er auf Instagram bekannt, ohne näher auf die Gründe einzugehen. Mit sieben Titeln ist Djokovic Rekordsieger des Turniers in Paris.

In diesem Jahr teilt sich der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger seine Kräfte vorsichtig ein. Seit den French Open im Frühsommer hat er auf der ATP-Tour nur Wimbledon, die US Open und das Turnier von Schanghai bestritten. Beim Exhibition-Event Six Kings Slam letzte Woche in Saudi-Arabien gab er den Match um den 3. Platz auf.

Gemäss Turnierplan sollte Djokovic am 2. November in Athen auf die Tour zurückkehren. Für das Saisonfinale der besten Spieler in Turin (9. bis 16. November) ist der Weltranglisten-Fünfte bereits qualifiziert.

