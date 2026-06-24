Mit Jérôme Kym und Rémy Bertola stehen zwei Schweizer in der dritten Runde der Wimbledon-Qualifikation. Jil Teichmann hat ihre Partie in der zweiten Runde hingegen noch vor sich.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Jérôme Kym (23, ATP 197) fehlt noch ein Sieg zum Einzug ins Wimbledon-Hauptfeld. Der Fricktaler schlägt in der zweiten Qualifikationsrunde August Holmgren (28, ATP 141) aus Dänemark mit 6:4, 6:3. Am Donnerstag trifft Kym in der dritten und letzten Runde auf den Russen Roman Safiullin (28, ATP 127).

Ebenfalls in der dritten Qualifikationsrunde steht Rémy Bertola (27, ATP 187). Er schlägt in der zweiten Runde den Österreicher Jurij Rodionov (27, ATP 139) mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Am Donnerstag muss der Tessiner nun noch gegen den Briten Max Basing (23, ATP 331) gewinnen, um zum ersten Mal überhaupt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turnieres zu stehen.

Bei den Frauen ist mit Jil Teichmann (28, WTA 126) noch eine Schweizerin in der Qualifikation mit dabei. Sie hat ihr Zweitrunden-Match gegen Bianca Andreescu (26, WTA 180), die 2019 die US Open gewann, noch vor sich.