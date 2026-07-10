Djokovic fordert den Titelverteidiger

Bei dem einen Rückhand-Cross-Winner des Sextners bleibt es, weil die ersten Aufschläge des Serben anschliessend wieder kommen, der nach kurzen Rallyes auch die Punkte holt. Beim Spielball setzt Sinner dabei einen Grundlinienschlag hinter selbige. 2:1 für Djokovic.
Der siebenmalige Wimbledon-Sieger ist wieder an der Reihe und haut dem Titelverteidiger nach Aufschlag nach aussen den perfekten Rückhand-Cross-Winner um die Ohren. Es folgt ein Ass, ehe der Serbe den zweiten Aufschlag braucht. Der kommt etwas zu lasch auf den Körper des Italieners, der den Rückhand-Cross-Winner inside-out in den Winkel setzt. 30:15 für den Djoker.
Bei 0:30-Rückstand returniert Djokovic einen satten Schlag in die Mitte glücklich an die Netzkante. Den Netzroller kann Sinner nicht mehr erreichen. Bei diesem Punkt bleibt es aber, denn der Sextner serviert sein erstes Aufschlagspiel souverän aus. Der Serbe kann die folgenden beiden Aufschläge nicht mehr kontrollieren. 1:1.
Der Weltranglistenerste aus Italien darf erstmals servieren. Nachdem der erste Aufschlag seitlich im Aus ist, sucht der Djoker zwar gegen den zweiten Aufschlag die Grundlinie. Allzu giftig ist die Länge aber nicht, sodass der Südtiroler sich seinen Gegner zurechtlegen und bei hohem Return ins T-Feld per Smash abstauben kann. 15:0.
Mit einem weiteren scharfen Aufschlag nach aussen sichert sich Djokovic den Freipunkt, der ihm zwei Spielbälle einbringt. Direkt der erste sitzt, weil Sinner den zweiten strammen Vorhand-Cross nur noch im Netz unterbringt. 1:0 für den Altmeister.
Mit einem starken Aufschlag nach aussen kommt der Djoker zum Freipunkt, braucht anschliessend aber erneut den zweiten Aufschlag. Der Sextner attackiert direkt mit einem Vorhand-Cross-Schlag, den der 39-jährige Serbe nur ins Netz returnieren kann. 30:15.
Novak Djokovic gewinnt den Münzwurf und entscheidet sich dafür, die Partie mit eigenem Aufschlagspiel zu eröffnen. Zwar muss er direkt über den zweiten Aufschlag kommen, kann aber nach mittigem Return von Jannik Sinner direkt per Vorhand-Cross-Winner zum 15:0 abstauben.
Guten Tag und herzlich willkommen aus dem All England Lawn Tennis and Croquet Club. Hier findet heute das zweite Halbfinale der Wimbledon Championships zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic statt. Die Partie ist als zweites Match des Tages auf dem Centre Court angesetzt und startet, sobald das erste Halbfinale zwischen Arthur Fery und Alexander Zverev vorbei ist.
Während Jannik Sinner am Dienstag einen völlig ungefährdeten 3:0-Sieg über Jan-Lennard Struff im Viertelfinale verbuchte, musste Novak Djokovic ein Marathon-Match durchstehen. Der 39-Jährige stand gegen Félix Auger-Aliassime fünf Stunden und 15 Minuten auf dem Platz. Es war das längste Viertelfinale in der kompletten Geschichte des altehrwürdigen Rasen-Grand-Slams. Umso besser für den Serben, dass er sowohl den Mittwoch als auch den Donnerstag zur Regeneration nutzen konnte.
Jannik Sinner konnte sich im Kalenderjahr 2026 zwar keinen der bisherigen beiden Grand Slams sichern, gewann dafür aber alle fünf Masters-Turniere der Saison. In Wimbledon strebt der Italiener natürlich nach der Titelverteidigung, nachdem er vor einem Jahr erstmals den begehrten Siegerpokal in Empfang nehmen durfte. Er hat 25 seiner 29 absolvierten Einzelspiele an der Church Road gewonnen und gab im laufenden Turnier lediglich beim knappen 3:2-Auftaktsieg über Miomir Kecmanović zwei Sätze ab, ehe gleich vier 3:0-Siege folgten.