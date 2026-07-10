Djokovic fordert den Titelverteidiger

Sinner strebt die Titelverteidigung an

Jannik Sinner konnte sich im Kalenderjahr 2026 zwar keinen der bisherigen beiden Grand Slams sichern, gewann dafür aber alle fünf Masters-Turniere der Saison. In Wimbledon strebt der Italiener natürlich nach der Titelverteidigung, nachdem er vor einem Jahr erstmals den begehrten Siegerpokal in Empfang nehmen durfte. Er hat 25 seiner 29 absolvierten Einzelspiele an der Church Road gewonnen und gab im laufenden Turnier lediglich beim knappen 3:2-Auftaktsieg über Miomir Kecmanović zwei Sätze ab, ehe gleich vier 3:0-Siege folgten.