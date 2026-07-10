Zverev erstmals im Wimbledon-Final

Als erster Deutscher seit Boris Becker steht Alexander Zverev im Final von Wimbledon.

Rasen und Alexander Zverev (29, ATP 3) – das war bis jetzt noch nicht die grosse Liebe. Ein Turniersieg auf dieser Unterlage fehlt dem Deutschen noch und in Wimbledon war der Achtelfinal bis jetzt sein bestes Ergebnis.

Doch nun scheint der French-Open-Sieger Blut geleckt zu haben: Mit einem Drei-Satz-Sieg gegen den britischen Überraschungsmann Arthur Fery (23, ATP 114) zieht Zverev in den Final ein. 7:6, 6:2 und 6:4 heisst es am Ende. Zverev ist der erste Deutsche Wimbledon-Finalist seit 1995. Damals verlor Boris Becker gegen Pete Sampras.

Im Final bekommts Zverev am Sonntag entweder mit dem siebenfachen Champion Novak Djokovic (39, ATP 8) oder mit Vorjahressieger Jannik Sinner (24, ATP 1) zu tun.

Derweil endet das Fery-Märchen im Halbfinal. Der Brite hatte es als erst zweiter Wildcard-Inhaber der Open Era unter die letzten Vier geschafft. Der andere war 2001 Goran Ivanisevic bei seinem legendären Turniersieg 2001.