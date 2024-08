Wilde Party-Nacht in Paris Nach Olympia-Sieg wird Djokovic zum Feierbiest

Nach seinem Zweisatz-Sieg gegen Carlos Alcaraz gibt es für den frisch gebackenen Olympia-Sieger Novak Djokovic kein Halten mehr. Der 37-jährige Serbe macht in einem italienischen Restaurant in Paris die Nacht zum Tag und lässt es so richtig krachen.