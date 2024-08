Fan-Video aufgetaucht Sprint-Olympiasieger Lyles stürzt fast die Treppe runter

Mit seinem Lauf in 9,79 Sekunden über 100 Meter holte sich der US-Amerikaner Noah Lyles am Sonntag die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Ein Fan-Video zeigt jetzt, dass sich der Sprint-Star nach dem Rennen beinahe noch verletzt hätte.