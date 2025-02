Wie Roger Federer 2002 in Basel Paul packt den No-Look-Trickshot aus

Tommy Paul besiegt seinen Landsmann Jenson Brooksby (6:7, 6:3 und 6:4) an den Dallas Open. Im zweiten Satz packt der US-Amerikaner den Schlag des Jahres aus und erinnert an Roger Federer 2002 in Basel.

Publiziert: vor 33 Minuten