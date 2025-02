Mit Töchterchen Bella Belinda Bencic feiert ersten Turniersieg nach Babypause

Für Belinda Bencic schliesst sich mit dem Turniersieg in Abu Dhabi ein Kreis. Bereits den letzten Titel hatte sie 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefeiert. Und jetzt holt sie am gleichen Ort den ersten Titel seit der Geburt von Töchterchen Bella.