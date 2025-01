Zweifache Grand-Slam-Siegerin sagt für Australian Open ab

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres muss eine gewichtige Absage hinnehmen. Die letztjährige Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova wird nicht in Melbourne aufschlagen.

1/4 Verpasst die Australian Open: Barbora Krejcikova. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die tschechische Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova gab am Sonntag bekannt, dass sie aufgrund einer Rückenverletzung auf die Teilnahme am Australian Open (12. bis 26. Januar) verzichtet.

«Leider ist meine Rückenverletzung, die mich am Ende der letzten Saison behindert hat, noch nicht vollständig verheilt», erklärte die Weltranglisten-Zehnte auf X.

Krejcikova gewann letztes Jahr den Titel in Wimbledon, drei Jahre nachdem sie die Trophäe in Roland Garros in die Höhe gestemmt hatte.