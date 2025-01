Dominic Stricker verliert in Auckland in der Quali. Foto: AFP

Marco Pescio Reporter Sport

Nach den beiden verlorenen Einzeln am United Cup in Sydney kann Dominic Stricker (22, ATP 299) auch bei seinem ersten Saisoneinsatz auf der ATP-Tour nicht reüssieren. Der Berner scheitert beim ATP-250-Turnier in Auckland in der Qualifikation, in der er dank einer Wildcard ran durfte. Stricker unterliegt dem Franzosen Adrian Mannarino (ATP 66) 4:6, 4:6.

Belinda Bencic (27, WTA 489) läuft es derweil in der Quali fürs WTA-500-Turnier in Adelaide besser. Sie überspringt die japanische Starthürde Moyuka Uchijama (WTA 62) mit einem 6:2, 6:3-Erfolg – und steht nun nur noch einen Sieg vom Hauptfeld entfernt. Ihre nächste Gegnerin ist die Deutsche Laura Siegemund (WTA 80).