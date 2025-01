Für Novak Djokovic (ATP 7) ist am ATP-250-Turnier in Brisbane im Viertelfinal überraschend Schluss. Der Serbe unterliegt dem US-Amerikaner Reilly Opelka (ATP 293) 6:7 (6:8), 3:6.

Djokovic scheitert an Weltnummer 293

Frühes Out vor Australian Open

Novak Djokovic findet in Brisbane kein Rezept gegen den aufschlagstarken Reilly Opelka.

Gegen den aufschlagstarken Opelka fand Djokovic kein Rezept. Der 37-Jährige erspielte sich im ganzen Spiel nur eine Breakchance, die der zehn Jahre jüngere Opelka abwehrte. Das entscheidende Game zum 6:3 im zweiten Satz ging sogar zu Null an den in Florida aufgewachsenen Amerikaner. Die beiden Spieler hatten zuvor noch nie auf der ATP-Tour gegeneinander gespielt.

Opelkas höchste Platzierung in der Weltrangliste war Platz 17 im Jahr 2022. Seither wurde er wiederholt von einer Hüftverletzung zurückgeworfen. In Brisbane, wo er im Halbfinal auf den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 31) trifft, steht der 2,11 Meter grosse Spieler dank des geschützten Rankings im Hauptfeld. Gleiches gilt für das Mitte Januar beginnende Australian Open, den ersten Höhepunkt des Tennisjahres.

In Melbourne strebt Djokovic, der 2024 erstmals seit 2017 ohne Grand-Slam-Titel blieb, seinen elften Turniersieg an. Es wäre sein insgesamt 25. Grand-Slam-Triumph. Die Hauptprobe in Brisbane ist ihm allerdings nicht gelungen.