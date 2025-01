Bencic spaziert durch die Adelaide-Quali

1/2 Bencic steht in Adelaide im Hauptfeld. Foto: Getty Images

Belinda Bencic (WTA 489) hat sich ohne zu zittern in das Hauptfeld des WTA-500-Turniers in Adelaide gespielt. Die Olympiasiegerin setzt sich am Sonntag in der zweiten Runde der Qualifikation gegen Laura Siegemund (WTA 80) 6:2, 6:3 durch.

Die 27-jährige St. Gallerin, die am Samstag in der ersten Runde die Japanerin Moyuka Uchijima (WTA 62) mit demselben Ergebnis besiegt hatte, benötigt 87 Minuten für den Sieg über die 36-jährige Deutsche. Von 14 Spielen seit ihrem Comeback nach der Babypause gewann sie deren elf.

In der ersten Runde des Hauptfeldes trifft Bencic auf Anna Kalinskaja (WTA 14). Gegen die Viertelfinalistin der letzten Australian Open hat die Schweizerin nach drei Partien eine makellose Bilanz. Letztmals spielten die beiden vor zwei Jahren im Achtelfinal in Adelaide gegeneinander, als Bencic auf ihrem Weg zum Turniersieg 6:3, 6:3 gewann.