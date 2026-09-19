Schweiz im Davis Cup in Brasilien in Rücklage

Die Schweiz steht im Kampf um den Aufstieg in die Weltgruppe im Davis Cup gegen Brasilien vor einer Niederlage.

Zwei Einzel, zweimal drei Sätze, zwei Niederlagen: So lautet die Schweizer Davis-Cup-Bilanz nach dem ersten Tag in Rio de Janeiro.

Dominic Stricker (24, ATP 262) unterliegt Brasiliens Shootingstar Joao Fonseca (20, ATP 29) mit 6:4, 3:6, 2:6. Danach muss sich Stan Wawrinka (41, ATP 134) bei seiner Abschiedsvorstellung mit 6:4, 6:7, 4:6 Gustavo Heide (24, ATP 123) geschlagen geben.

Gut möglich, dass es für Wawrinka, Davis-Cup-Sieger von 2014, schon das letzte Karriere-Spiel im Teamwettbewerb war. Denn im Doppel vom Samstag sind die beiden Brasilianer Orlando Luz und Rafael Matos gegen Stricker und Jakub Paul klar in der Favoritenrolle. Bei einer Schweizer Niederlage werden die beiden Einzel wohl nicht mehr gespielt.