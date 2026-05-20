Am Mittwoch verlor Stan Wawrinka zum letzten Mal in der Romandie. Nach dem Spiel wurde der Waadtländer vom Turnier in Genf geehrt.

Matthias Davet

Mit einem völlig misslungenen Aufschlag-Return beendete Stan Wawrinka am Mittwoch um 19.52 Uhr seine Karriere in der Romandie gegen den Amerikaner Alex Michelsen. Der Sieg schien so nah für den Waadtländer, der nach zwei Tiebreaks verlor. Und gleichzeitig war er so weit weg, da er in den entscheidenden Momenten nicht solide genug war.

Das Publikum des Gonet Geneva Open wird sich natürlich nicht an diesen letzten Ehrenschlag erinnern, da Stan Wawrinka bereits vor zehn Jahren im Parc des Eaux-Vives gewonnen hatte und im Jahr darauf seinen Titel verteidigen konnte. Nach diesem letzten Punkt wollten die Organisatoren des Turniers den dreifachen Grand-Slam-Sieger natürlich ehren.

Während Alex Michelsen statt einer Unterschrift ein schönes «Stan the Man» in die Kamera schrieb, erschienen die Verantwortlichen mit Champagnerflasche und Bilderrahmen auf dem Center Court. Die schönsten Worte kamen von Marc Rosset, dem Olympiasieger von 1992 und Sportdirektor des Turniers. «Ich liebe dich, wir werden dich auf der Tour vermissen», sagte der Genfer, bevor er auf die Erfolge seines Landsmannes einging. «Ich habe eine Rückhand, die noch monströser ist als deine Rückhand die Linie entlang.»

Selfies und Autogramme

Nach einem schönen Tribute-Video übernahm Wawrinka das Mikrofon. «Es wird nicht leicht werden, das weiss ich schon», hauchte er gleich zu Beginn. «Das Jahr ist noch nicht vorbei, aber ich habe das Gefühl, dass es langsam sehr, sehr lang wird», scherzte er in Bezug auf seine wiederholten Abschiede. «Andererseits werde ich später noch Zeit haben, meiner Familie zu danken.»

Der gerührte Waadtländer liess auf dem Center Court der Geneva Open hingegen keine Tränen fliessen. «Ich war kurz nach dem Spiel kurz davor, einen Nervenzusammenbruch zu erleiden», gestand er auf der Pressekonferenz. «Zum Glück gab es einen kleinen Moment vor der Siegerehrung. Das hat mir geholfen, mich wieder zu fangen.»

Nachdem er den Platz unter Standing Ovations verlassen hatte und bevor er kam, um die Fragen der Presse zu beantworten, nahm Wawrinka noch ein Bad in der Menge, gab Autogramme und posierte für Selfies. Allerdings wollte er einem jungen Fan nicht seinen Tennisschläger geben. «Den brauche ich noch», antwortete er lächelnd.

«Julien Sprunger, das war aussergewöhnlich»

Vor den Medien blickte Stan Wawrinka auf diesen Moment zurück: «Es ist wichtig, dem ganzen Publikum etwas zurückzugeben. Ich würde mich nicht im Frieden mit mir selbst fühlen, wenn ich die Emotionen nur auf dem Platz ausleben würde. Es ist normal, dass man nach dem Training oder nach einem Spiel etwas zurückgibt. Diese jungen Menschen haben Sterne in den Augen, träumen davon, diesen Beruf zu ergreifen und es ist ein Minimum, Zeit mit ihnen verbringen zu können.»

Zum Schluss sollte Wawrinka noch sagen, ob er der Beste Sportler der Geschichte aus der Romandie ist. «Ich habe in meiner Karriere noch nie einen Vergleich angestellt. Jeder hat seine eigene Generation, seinen eigenen Sport und seine eigene Geschichte. Auch wenn ich ein Fan des Lausanne HC bin, fand ich es aussergewöhnlich, dass Julien Sprunger mit Fribourg-Gottéron den Pokal in die Höhe stemmte.»