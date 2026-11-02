Golubic scheitert in Hongkong früh

Für Viktorija Golubic ist das WTA-Turnier in Hongkong bereits in der ersten Runde zu Ende: Die Zürcherin unterliegt der Britin Katie Boulter in zwei Sätzen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Moral stimmt bei Viktorija Golubic (34/WTA 89) in ihrer Erstrunden-Partie am WTA-250-Turnier in Hongkong: Die Zürcherin macht im zweiten Satz gegen die Britin Katie Boulter (30/WTA 49) mit zwei Breaks einen 1:5-Rückstand wett und erzwingt so das Tiebreak.

Dort ist die Luft dann aber draussen: Nach dem Stand von 2:2 holt Golubic keinen Punkt mehr und muss sich deutlich geschlagen geben – mit dem 6:7 im zweiten Durchgang steht Golubics Niederlage fest. Den ersten Satz hat sie nach insgesamt drei Breaks ihrer Gegnerin zuvor deutlich mit 2:6 verloren.

Damit scheitert Golubic wie bereits beim WTA-250-Turnier im japanischen Osaka vor zwei Wochen an Boulter – damals allerdings erst im Achtelfinal.