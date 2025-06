Lorenzo Musetti steht als erster Halbfinalist der diesjährigen French Open fest. Der Italiener gewinnt gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe in vier Sätzen.

Musetti erster Halbfinalist an den French Open

1/2 Lorenzo Musetti steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinal der French Open. Foto: keystone-sda.ch

Lorenzo Musetti erreicht an den French Open erstmals die Halbfinals. Der Italiener wird seiner Favoritenrolle im Viertelfinal gegen den Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 16) mit einem 6:2, 4:6, 7:5, 6:2-Sieg gerecht.

Musetti stand zuvor erst einmal auf Stufe Grand Slam im Halbfinal, im letzten Jahr in Wimbledon. Sonst kam der 23-Jährige aus der Toskana an Major-Turnieren nie über die Achtelfinals hinaus.

Musetti ist einer der grossen Aufsteiger dieser Saison. Vor einem Jahr war er noch die Nummer 30 der Welt, nun bereits die Nummer 7. Insbesondere auf Sand wusste Musetti zuletzt zu überzeugen. In Madrid und Rom erreichte er die Halbfinals, in Monte-Carlo stiess er gar bis in den Final vor, den er gegen Carlos Alcaraz im Entscheidungssatz verlor.

Nun steht Musetti in Roland Garros vor einem Wiedersehen mit dem spanischen Vorjahressieger. Alcaraz trifft in seinem Viertelfinal am Dienstagabend mit Tommy Paul (ATP 12) ebenfalls auf einen Amerikaner.