Breakfestival – Sabalenka schlägt zurück

Wenig später erlaubt sich Anisimova gleich noch einen Doppelfehler und schenkt so zwei Breakbälle her.
Anisimova schlägt ihr zweites Ass - und lässt darauf ihren ersten Doppelfehler folgen.
Erstmals kommt Sabalenka bei eigenem Aufschlag ohne Breakball gegen sich durch. Letztlich gerät eine Rückhand von Anisimova etwas zu lang. Nun also liegt Sabalenka wieder vorn 4:3!
Sabalenka schlägt insgesamt etwas stärker auf, verzeichnet in dieser Hinsicht die besseren Werte. So erlangt die Minskerin einen Spielball.
Am Ende setzt Anisimova noch eine Rückhand in die Maschen und gibt ihr Service sang- und klanglos zu Null ab. Damit gelingt nun Sabalenka das umgehende Re-Break. 3:3 - alles wieder in der Reihe!
Anisimova hat drei Spiele in Folge gewonnen und schlägt jetzt auf. Doch ihr hartes und risikoreiches Spiel birgt immer Gefahr. Gerade trifft die US-Amerikanerin mit der Vorhand nichts. Das sind drei Fehler in Folge.
Anisimova nutzt die Chance, returniert gut und treibt Sabalenka in den Rückhandfehler. Somit geht die Weltranglistenneunte erstmals in Führung - mit 3:2!
Doch dann bekommt Sabalenka erneut eine Vorhand der Gegnerin um die Ohren, die sich einen Breakball verschafft.
Bei 0:30 droht Sabalenka Ungemach. Doch fürs Erste hält die 27-Jährige stand. Aufschlag plus eins - die Vorhand sitzt!
Dann hält Sabalenka mal mit ihrer Power dagegen, schlägt einen Vorhandwinner an die Linie. Anschliessend bringt die Weissrussin aber einen Vorhandreturn nicht übers Netz. Anisimova hält ihr Service und gleicht zum 2:2 aus, das ist das erste Spiel ohne Breakchance.