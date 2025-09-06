DE
Aryna Sabalenka (1)
5
30
Amanda Anisimova (8)
3
15
US-Open-Final im Ticker
Breakfestival – Sabalenka schlägt zurück

vor 2 Minuten

Sabalenka - Anisimova 4:3

Wenig später erlaubt sich Anisimova gleich noch einen Doppelfehler und schenkt so zwei Breakbälle her.

vor 3 Minuten

Sabalenka - Anisimova 4:3

Anisimova schlägt ihr zweites Ass - und lässt darauf ihren ersten Doppelfehler folgen.

vor 5 Minuten

Sabalenka - Anisimova 4:3

Erstmals kommt Sabalenka bei eigenem Aufschlag ohne Breakball gegen sich durch. Letztlich gerät eine Rückhand von Anisimova etwas zu lang. Nun also liegt Sabalenka wieder vorn 4:3!

vor 8 Minuten

Sabalenka - Anisimova 3:3

Sabalenka schlägt insgesamt etwas stärker auf, verzeichnet in dieser Hinsicht die besseren Werte. So erlangt die Minskerin einen Spielball.

vor 9 Minuten

Sabalenka - Anisimova 3:3

Am Ende setzt Anisimova noch eine Rückhand in die Maschen und gibt ihr Service sang- und klanglos zu Null ab. Damit gelingt nun Sabalenka das umgehende Re-Break. 3:3 - alles wieder in der Reihe!

vor 11 Minuten

Sabalenka - Anisimova 2:3

Anisimova hat drei Spiele in Folge gewonnen und schlägt jetzt auf. Doch ihr hartes und risikoreiches Spiel birgt immer Gefahr. Gerade trifft die US-Amerikanerin mit der Vorhand nichts. Das sind drei Fehler in Folge.

vor 12 Minuten

Sabalenka - Anisimova 2:3

Anisimova nutzt die Chance, returniert gut und treibt Sabalenka in den Rückhandfehler. Somit geht die Weltranglistenneunte erstmals in Führung - mit 3:2!

vor 13 Minuten

Sabalenka - Anisimova 2:2

Doch dann bekommt Sabalenka erneut eine Vorhand der Gegnerin um die Ohren, die sich einen Breakball verschafft.

vor 14 Minuten

Sabalenka - Anisimova 2:2

Bei 0:30 droht Sabalenka Ungemach. Doch fürs Erste hält die 27-Jährige stand. Aufschlag plus eins - die Vorhand sitzt!

vor 16 Minuten

Sabalenka - Anisimova 2:2

Dann hält Sabalenka mal mit ihrer Power dagegen, schlägt einen Vorhandwinner an die Linie. Anschliessend bringt die Weissrussin aber einen Vorhandreturn nicht übers Netz. Anisimova hält ihr Service und gleicht zum 2:2 aus, das ist das erste Spiel ohne Breakchance.

